LAFORMED instaló dispensers de protector solar en el Paraíso y Parque Acuático

El Laboratorio de Especialidades Médicas de Formosa (LAFORMED) instaló tanto en el Paraíso de los Niños como en el Parque Acuático “17 de Octubre” dispensadores de protector solar fabricados por la firma, en su fábrica del Parque Industrial.

Se trata de una emulsión fluida con protección de amplio espectro (UVA + UVB) testeada dermatológicamente, de textura ligera y resistente al sudor y a las actividades al aire libre.

Puede utilizarse tanto en rostro como el cuerpo, y es recomendado su uso desde los tres años.

En este caso, la indicación es que cada persona que use el protector, se lo ponga treinta minutos antes de la exposición solar.

El gerente general del laboratorio, Ricardo Acosta explicó que se trata del paso siguiente al lanzamiento en el ‎Hospital‎ Odontológico‎ de‎ Complejidad‎ Integrada‎ (HOCI)‎ 𝐝𝐞𝐥‎ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚‎ 𝐝𝐞‎ 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧‎ 𝐝𝐞𝐥‎ 𝐂𝐚́𝐧𝐜𝐞𝐫‎ 𝐝𝐞‎ 𝐏𝐢𝐞𝐥,‎ una‎ iniciativa‎ destinada‎ a‎ fortalecer‎ las‎ estrategias‎ de‎ prevención,‎ detección‎ temprana‎ y‎ acceso‎ oportuno‎ al‎ cuidado‎ de‎ la‎ salud.

“Los dispensers son para la aplicación a los chicos que asisten a las colonias de vacaciones del Parque y del Paraíso de los niños” señaló en contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Precisó que LAFORMED trabajó en forma coordinada con los directores de ambos parques para calcular la cantidad de producto con que deben contar, teniendo en cuenta que asisten unos 500 colonos por turno.

“En base a eso, calculamos la cantidad de dispensers que van por cada complejo. En este caso se tratan de tres dispensers que van a ser recargados diariamente por el personal de Laformed para que los chicos vayan aplicándose 30 minutos antes del ingreso a las piletas” indicó.

Recordó que además del protector solar, la fábrica provee de pasta dental, parte del kit de salud bucal que reciben también los niños tanto en la colonia como en el inicio de clases por parte del Ministerio de Cultura y Educación.

La directora del parque infantil Guadalupe Robles por su parte valoró el esfuerzo del laboratorio provincial y destacó que se trata de productos realizados por formoseños.

“De ahora en más queda coordinar el trabajo con los profes para asegurarnos que cada niño que asiste, se aplique el protector treinta minutos antes de ingresar al agua” enfatizó.



