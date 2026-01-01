Aprehendieron al sujeto que robó un teléfono celular y operó con el mismo para una transferencia de dinero

• Se desarrolló un eficiente trabajo de investigación

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Policiales detuvieron a un hombre de 30 años y secuestraron un celular robado en el barrio República Argentina, de esta ciudad.

La damnificada denunció que el martes último por la noche un sujeto la amenazó con un arma blanca, le sustrajo su teléfono y realizó una transferencia del dinero virtual de la denunciante.

Mediante las tareas de campo, los policías determinaron la identidad del autor del hecho, localizaron la vivienda del sospechoso en el barrio Urbanización España, lo detuvieron y secuestraron el equipo de comunicación móvil que interesa en la causa.

El detenido, oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal y quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.
















