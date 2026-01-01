Nuevo operativo sanitario exitoso en el B° 28 de Junio

Este martes, la Secretaria de Acciòn Social de la Municipalidad, a través de su Dirección de Zoonosis y Protección Animal, continuó desarrollando el operativo sanitario integral en el B° 28 de Junio, con turnos que quedaron desde la última intervención, incluyendo también vacunación antirrábica y desparasitación, nuevamente con una nutrida concurrencia.

Dese el área comunicaron que, en la fecha, se realizaron 91 castraciones, 104 vacunaciones antirrábicas y 107 desparasitaciones, a la vez que volvieron a hacer hincapié en los beneficios que tienen para la salud los cuidados vinculados a la zoonosis y al control poblacional. Por un lado por un motivo individual, ya que se evitan apariciones indeseadas, tumores de mamas, de útero, enfermedades testiculares y venéreas, mejorando la vida del animalito y de la familia; y por otro a nivel comunitario, porque se evita la proliferación de perros vagabundos husmeando por basurales, causando accidentes de tránsito o transmitiendo enfermedades.

Finalmente aclararon que estos operativos se realizan por la mañana por ser temporada estival, destacando nuevamente que se trata de un programa extensivo y masivo de control poblacional totalmente gratuito, que sigue su curso también en las tres sedes fijas distribuidas en la ciudad.



