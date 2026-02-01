Clorinda: Aprehendieron a dos mujeres involucradas en una causa de lesiones

• El Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial, tomó intervención en el caso

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos jóvenes de 21 y 22 años en el barrio Aca de Clorinda y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

Los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla Seguridad Urbana Clorinda, en el marco de una causa por “Lesiones” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Durante recorridas en el barrio Aca, frente a una cancha, los policías aprehendieron a las involucradas en la causa, las trasladaron hasta la dependencia policial, se las notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de las autoridades judiciales.















