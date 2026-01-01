El Centro de Atención al Vecino informó horarios durante el verano

El Centro de Atención al Vecino de la comuna capitalina, continúa atendiendo a toda la comunidad en su horario de receso estival, el que ve de 8 a 12, por la mañana, y de 17 a 19, por la tarde, como línea directa entre vecino y municipio para todo tipo de consultas, reclamos y solicitudes.

Heriberto Cáceres, coordinador del área, indicó, “nos seguimos manejando en horario reducido atendiendo diferentes inquietudes, como consultas por el pago de tributos a partir de los planes que lanzó la Municipalidad, también acerca de distintos programas que se lanzan, como la castración y vacunación de mascotas, y ahora ante la proximidad de la Fiesta del Río, Mate y Tereré recibimos muchas consultas al respecto por parte de artesanos, emprendedores y vecinos que preguntan por días y horarios”, dijo.

“Luego tenemos los llamados habituales – agregó –, que son los reclamos y solicitudes, tal como el de los baldíos abandonados, pastizales en lugares públicos, luminarias en mal estado, microbasurales y el estado de calles, entre los más recurrentes”.

Cáceres destacó que se trata de “una línea directa para el vecino, aquí recibimos su llamado, emitimos un ticket y un numero de reclamo que queda registrado, y se le comunica el tiempo que tiene de cumplimiento, de acuerdo a lo solicitado y al área que corresponda. Una vez transcurrido ese lapso nos comunicamos nuevamente para saber si ya hubo respuesta y, en caso de no existir una, nos contactamos nuevamente con el área para poner una alerta para que tenga una preferencia urgente para ese reclamo”, aclaró.

El funcionario comunal agregó “además nos comunicamos por las redes sociales, como Facebook, Instagram y via e-mail, por donde inclusive recibimos mensajes desde otras ciudades que, por razones particulares, hacen todo tipo de consulta. El mecanismo por estos medios es exactamente el mismo que el de las llamadas directas”, afirmó.

Finalmente recordaron nuevamente que vecinos y vecinas pueden comunicarse llamando al 0800-9999-147, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 19, hasta fines de febrero, y por redes sociales las 24hs, a la vez que anticiparon que desde marzo retomarán el horario habitual.



