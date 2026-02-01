Más de 500 estudiantes realizan el curso básico introductorio en la UPLaB

En diálogo con AGENFOR, el médico infectólogo, Julián Bibolini, quien es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) se refirió al desarrollo del ciclo lectivo en esa casa de estudios y dijo que, actualmente, son 533 estudiantes haciendo el curso básico introductorio para ingresar a una de las cuatro carreras vigentes.

“Tienen que cursar varias materias y aprobarlas. Una vez que aprueban, pueden ingresar a la carrera que hayan elegido: dos se dictan en el campus, Ciencias Ambientales e Ingeniería en Producción Agropecuaria; y dos más, al lado del hospital, en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde está Medicina y Enfermería”, explicó.

Asimismo, el referente del área aclaró que “no hay cupo”, es decir que “todo aquel que aprueba va a ingresar sin problema” y, luego, “tiene que ir aprobando las distintas materias para tener su título”.

En este punto, sostuvo que el Gobierno de la provincia de Formosa, garantiza el cursado de estas carreras “sin ningún inconveniente” ya que, “hoy escuchamos todos los reportes universitarios nacionales, los presupuestos nacionales, tienen serias dificultades para poder realizar sus actividades reales”, pero “nosotros no tenemos ningún problema porque el presupuesto que banca todo esto es el Estado provincial”.

“Es una decisión política que se tomó hace mucho tiempo y muy bien planeada, así que estamos muy contentos porque no tenemos ningún inconveniente. Tenemos los docentes, la infraestructura, los insumos, la tecnología para adaptarlo y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) lo ha avalado”, aseveró.

Y, estimó, que las clases de cada carrera iniciarán en abril luego de que finalice este curso introductorio y se desarrollen las mesas de exámenes finales.

Además, Bibolini dijo que “Medicina, Enfermería e Ingeniería, son los tres más populosos” ya que tuvieron muchos inscriptos aunque “Ciencias Ambientales” también fue muy elegida.

“Este año es el tercer año que va a arrancar Medicina, recordemos que Enfermería ya había arrancado, ya teníamos los tres años, después va a venir la licenciatura más adelante, pero en Medicina es el tercer año que se va a planificar ahora obviamente, para que cada vez más el estudiante se vaya acercando a los hospitales, por eso hay un hospital universitario”, ahondó.

Y, anticipó que, “más adelante” la idea es que los estudiantes de esa carrera puedan realizar sus prácticas profesionalizantes en cualquier otro nosocomio o centro de salud dependiendo de sus demandas, población o áreas programáticas porque “tienen que conocer todo eso y estamos preparados para que así sea”.



