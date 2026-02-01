Esta semana se formalizará el acuerdo de una canasta escolar provincial, con 33 artículos, adelantó Pérez

En simultáneo a la logística desplegada para la distribución de los kits escolares, guardapolvos y zapatillas a todo el territorio provincial de cara al comienzo de clases el 2 de marzo, también se trabaja en el acuerdo de una canasta escolar provincial 2026.

Esta acción año a año renueva el Gobierno de Formosa, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, por ese motivo, el arquitecto Edgar Pérez, subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, informó, a modo de adelanto a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), que en el transcurso de esta semana se estará formalizando el convenio con los empresarios del sector librería.

El objetivo es definir una canasta escolar con un listado de artículos de librería con precios de referencia, buscando que “pueda estar disponible en la cantidad de comercios” que adhieran, declaró el funcionario, quien también dijo que la canasta se conformará con “33 artículos”.

El funcionario detalló también que “cada uno de los artículos tendrá establecido un valor máximo de referencia como también la canasta escolar”.

Entonces, confirmó Pérez que “posiblemente el 19 o 20 de febrero se estaría suscribiendo el acuerdo en el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas con el sector de librerías para que después comience a entrar en vigencia en todos los locales adheridos”.

En ese punto, comentó que “los propios libreros manifestaban que el aporte de los Bancos Formosa e Hipotecario hace la diferencia, por cuanto beneficia al consumidor con descuentos y reintegros pagando con tarjeta de crédito y débito, y la aplicación Onda en el caso del Banco Formosa”.

Por tanto, “estas herramientas son importantes desde lo económico”, subrayó, “porque son reintegros positivos para el bolsillo del consumidor y también ayudan a los comerciantes que adhieran a mejorar sus ventas, que vienen muy caídas”.

Y agregó que, en principio, son 13 las librerías que están acompañando este acuerdo, “también se suma lo que es calzado escolar con la firma Carpincho I”.

Finalmente, recalcó que el Gobierno de Formosa busca principalmente “primero que el acuerdo se cumpla y que todos los comercios estén en igualdad de condiciones”.







