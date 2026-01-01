Brindan atenciones integrales de salud a familias aisladas por la crecida del río Bermejo

Equipos del Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez realizaron un operativo sanitario en Pozo Yacaré Viejo, comunidad del oeste provincial que permanece aislada por el avance de las aguas.

Con el objetivo de garantizar el acceso a la salud y brindar contención a las familias afectadas por la emergencia hídrica, el Gobierno de la provincia de Formosa continúa desplegando acciones sanitarias en el oeste provincial.

En ese marco, este miércoles 4 equipos de Atención Primaria de la Salud (APS) del Hospital Distrital “Eva Perón” se trasladaron hasta Pozo Yacaré Viejo, aislada por la crecida del río Bermejo, para llevar adelante un operativo de atención y control sanitario.

Durante la jornada, se realizaron 58 atenciones a personas de todas las edades, que incluyeron controles médicos, vacunación, atención odontológica, evaluación nutricional y entrega de leche.

Al respecto, el director del nosocomio, el doctor José Fernández, destacó el compromiso del personal de salud y el acompañamiento permanente del Estado provincial ante este tipo de situaciones.

“Como nos pide nuestro Gobernador, el doctor Gildo Insfrán, estamos presentes en el territorio y al lado de la gente, especialmente cuando las condiciones son adversas. A pesar de las dificultades de acceso, los equipos llegaron a la comunidad para garantizar la atención y cuidar la salud de las familias”, expresó.

Asimismo, indicó que el trabajo se realizó de manera articulada con personal de la Policía de la provincia y de la Municipalidad, lo que permitió arribar a la zona pese a las dificultades generadas por la crecida.

Además, durante el despliegue sanitario se brindaron recomendaciones destinadas a cuidar la salud de las familias, vinculadas a la potabilización del agua, el lavado frecuente de manos, una adecuada hidratación ante las altas temperaturas, el cuidado de los alimentos, y medidas para la prevención de parasitosis y dengue.

Finalmente, Fernández remarcó que estas acciones forman parte de una estrategia sostenida de acompañamiento y presencia del Estado en el territorio, priorizando la salud de las comunidades afectadas por la situación climática.



