Ingeniero Juárez. Hallaron el cuerpo de un hombre en una represa

La víctima estaba con otras personas cuando ingresó al espejo de agua

Efectivos del Destacamento Bomberos Mixto de Ingeniero Juárez y personal dependiente de la Unidad Regional Seis encontraron el cuerpo de un hombre de unos 70 años en una represa en la mencionada localidad.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana, cuando la Policía tomó conocimiento sobre la desaparición del hombre que ingresó al espejo de agua.

De inmediato se montó un operativo de búsqueda, que incluyó rastrillajes en una embarcación y la utilización de equipamientos para este tipo de situaciones.

Luego de unos 40 minutos de trabajo, se halló el cuerpo del hombre en las profundidades del espejo de agua, se sacó hasta la superficie y trasladó hasta la orilla de la represa, donde el personal de la Policía Científica documentó el procedimiento, del que también participaron integrantes de la Comisaría de Ingeniero Juárez y del Comando Radioeléctrico Policial.

Según testigos, la víctima compartía la ingesta de bebidas alcohólicas junto a otros hombres en la zona y en un determinado momento ingresó a la represa.

Incluso, los que alertaron del caso fueron los individuos que estaban con el desafortunado vecino, cuyo cuerpo fue trasladado en ambulancia hasta la morgue del Hospital de Ingeniero Juárez, donde se realizó la necropsia.



