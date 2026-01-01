La Policía busca al conductor que colisionó una moto con dos ocupantes y se dio a la fuga

• Ocurrió en la intersección de las calles Fotheringham y Julio A. Roca, de esta ciudad

Integrantes de la Comisaría Seccional Segunda acentúan la búsqueda del automovilista que atropelló a dos personas que se trasladaban en una motocicleta y se dio a la fuga, situación que quedó registrada en las cámaras de seguridad y que derivó en una causa judicial.

El hecho de tránsito se produjo el martes último, a las 11:35 horas, en la intersección de las calles Fotheringham y Julio A. Roca, de esta ciudad capital.

En la filmación se observa que una motocicleta Honda Wave roja, que circulaba de sur a norte por la Roca, fue embestida con sus dos ocupantes al llegar a la intersección con calle Fotheringham por un auto.

Producto del impacto, los motociclistas, un hombre de 70 años y una mujer de 55, cayeron al pavimento y sufrieron lesiones, razón por la cual fueron asistidos por personal del SIPEC y trasladados hasta el Hospital Central para su mejor atención.

A raíz del caso, los policías continúan con las investigaciones para identificar al conductor del vehículo que, según las imágenes de las cámaras de seguridad, sería un Chevrolet Prisma gris.