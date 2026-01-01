Inadaptados dañaron móviles policiales y lesionaron a dos uniformados en el barrio 28 de Junio

La Policía trabaja en la investigación para detener a los promotores del incidente

Efectivos de la fuerza provincial fueron agredidos al intervenir en un caso de desorden protagonizado por unas 60 personas en el barrio 28 de Junio de esta ciudad, que terminó con dos uniformados heridos y móviles policiales dañados.

El hecho ocurrió este martes, alrededor de las 16:30 horas, cuando uniformados de la Comisaría Seccional Novena y de Delegación Lote 111 de la Unidad Regional Uno verificaron un requerimiento por un enfrentamiento entre las manzanas 56 y 57.

Luego los inadaptados arrojaron escombros y botellas contra los móviles policiales y provocaron lesiones leves a dos policías.

Durante la intervención, los revoltosos se dispersaron y los uniformados lesionados fueron asistidos por el equipo médico del SIPEC, que constató que no era necesario trasladarlos; mientras que los móviles policiales sufrieron rotura de vidrios, abolladuras y rajaduras de parabrisas.

A todo esto, el personal de la Dirección General de Policía Científica documentaron los daños, en tanto que otro grupo de uniformados sigue con la investigación para dar con los presuntos autores, que ya están identificados.