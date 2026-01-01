La Dirección de Personas con Discapacidad compartió un Encuentro de Verano en Herradura

Este miércoles 4 de febrero, en el Camping del Timbó, ubicado en Herradura, la Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de la Comunidad, llevó a cabo el Encuentro de Verano, una jornada con juegos, pileta, comida, música y diversión de la que participaron 115 niños y jóvenes con sus familias.

Al respecto, la ministra de la cartera, Gloria Giménez, dialogó con AGENFOR y detalló que todos los concurrentes provienen de diferentes barrios de la ciudad capital que “nos acompañan diariamente en el Ministerio con actividades que se realizan en el Centro Ocupacional Inclusivo y en el Centro Comunitario de la Nueva Formosa”.

Asimismo, agradeció al Municipio de Herradura y al Ministerio de Turismo, como así también a la Policía de la provincia que “nos cedió amablemente un colectivo para poder trasladarse y otras empresas también”.

Además de la pileta libre, las personas compartieron un “rico asado” y, luego, disfrutaron de los juegos que prepararon los profesores a cargo para, sobre el final, concretar un muestreo que realizaron durante el año en diferentes lugares.

En otro orden, la funcionaria apuntó contra la falta de políticas para personas con discapacidad por parte de la gestión nacional y aseguró que “todo lo que hay y se puede vivir y disfrutar acá, se hace con fondos 100% de la provincia”.

“No tenemos ayuda de Nación como de las otras provincias tampoco, así que realmente no hay ningún tipo de política social aprobada por el Gobierno nacional, todo lo que se realiza, se sostiene, es con fondos estrictamente provinciales”, ratificó.

Y añadió: “En realidad el Gobierno nacional ha cerrado todos los centros de atención primaria y también de atención de segundo y de tercer nivel, así que esta realidad que nosotros tenemos en Formosa es sólo acá, donde las personas con discapacidad, el adulto, el niño, la niña, el adolescente, son atendidos o pueden asistir a un CDI totalmente gratuito”.

Giménez, también, apuntó contra la reciente reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que debió hace el Estado nacional por orden judicial y dijo que “todavía no se pudo concretar en la provincia”.

“Trabajamos mucho con diferentes organismos del Estado provincial para recuperar, por ejemplo, las pensiones que han cortado, pero también nuevas políticas públicas a favor de las personas con discapacidad no tenemos. Hoy las personas que reinician su trámite por una pensión por discapacidad o por ser adultos mayores no lo consiguen. Terminan el trámite, pero eso no se concreta”, explicó.

Y profundizó: “O sea que estamos realmente en una situación crítica y en este Ministerio que nos compete en objeto de atender las necesidades de la gente, ha incrementado muchísimo la demanda, no solamente de lo asistencial, lo alimentario, sino que también todo lo que tenga que ver con el sostenimiento de una comunidad”.

Por ello, sintetizó la titular del área, “todos los organismos del Estado provincial trabajamos en forma conjunta” ya que “las problemáticas son cada vez más difíciles de sostener”.

“Entonces es necesario y hacemos lo que nos manda el Gobernador, de trabajar en forma conjunta todos los organismos. Ese es el Modelo Formoseño y el reflejo de una comunidad organizada”, cerró.



