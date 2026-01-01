El HAC agradece a las familias donantes que hicieron posible los últimos trasplantes

En ese marco, se enfatiza que la donación de órganos es una decisión que se conversa en casa.

¿Alguna vez hablaste con tu familia sobre la donación de órganos y tejidos?

No es una conversación fácil, pero sí profundamente necesaria. Hablar de donación es un acto de amor: permite que quienes más queremos conozcan nuestra decisión y puedan respetarla llegado el momento.

En medio del dolor y la incertidumbre, saber qué quería esa persona brinda calma, claridad y alivio. Evita dudas, silencios y decisiones difíciles en los momentos más duros. Por eso, conversar a tiempo transforma una elección personal en un gesto de cuidado hacia quienes quedan.

La donación de órganos y tejidos salva vidas. Pero para que ese milagro ocurra, primero tiene que existir una palabra dicha, una charla compartida, una decisión conversada en familia. Hablar sin miedos, con información y sin tabúes convierte el dolor en esperanza y la pérdida en vida.

En Formosa, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIFOR) cumple un rol fundamental en ese camino. Su trabajo consiste en coordinar, acompañar y garantizar que cada proceso de donación y trasplante se realice con transparencia, calidad y profundo respeto por la dignidad humana. Detrás de cada donación hay un equipo interdisciplinario altamente capacitado que actúa con sensibilidad, ética y compromiso, cuidando cada detalle y acompañando a las familias en momentos de enorme carga emocional.

En este contexto, el Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” expresa su más profundo agradecimiento a las familias donantes que, con un gesto de inmensa generosidad y solidaridad, hicieron posible los últimos trasplantes realizados en la institución. En medio del dolor, eligieron dar vida y esperanza a otros, dejando un legado que trasciende y honra a sus seres queridos.

Una sola conversación puede cambiar muchas historias.

Puede salvar hasta ocho vidas, mejorar la calidad de vida de decenas de personas y, al mismo tiempo, aliviar el peso emocional de una familia que sabe que está cumpliendo una voluntad.

Hablar de donación en casa es sembrar solidaridad, empatía y amor.

Es dejar un legado que trasciende. Porque cuando se habla a tiempo, incluso en el adiós, la vida continúa.



