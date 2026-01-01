El parque solar de Ingeniero Juárez ya refuerza la red provincial y nacional

El ingeniero Fernando De Vido, presidente del directorio de REFSA, confirmó que la planta de 15 megavatios (MW) ya se encuentra operativa, brindando estabilidad al sistema eléctrico local y nacional. Además, se proyectan nuevas inversiones en Las Lomitas y otras localidades.

El parque solar fotovoltaico de Ingeniero Juárez, una iniciativa de capitales privados a cargo de la empresa MSU Green Energy, ya se encuentra plenamente operativo, marcando un hito en la infraestructura energética de Formosa. Durante una reciente entrevista, el Ingeniero Fernando De Vido, presidente del directorio de REFSA, destacó que la planta ya está conectada y ha estado funcionando durante todo el verano, inyectando potencia a la red local.

Con una capacidad total de 15 MW, la planta genera energía limpia a partir de 23800 paneles solares instalados en un predio de 30 hectáreas. Según explicó De Vido, la incorporación de este parque ha permitido que el oeste formoseño se encuentre hoy "estabilizado" en términos eléctricos.

La inyección de energía es tan significativa que produce una potencia mayor a la que demanda la totalidad del departamento Mataco, extendiendo también sus beneficios a las localidades del departamento Ramón Lista y zonas rurales aledañas. Aunque la energía se vende a CAMMESA, su inyección se realiza directamente a la red de REFSA, lo que mejora sustancialmente la estabilidad de tensión y reduce la dependencia de las redes troncales nacionales.

Alianza estratégica y expansión

Como marca el convenio firmado por el Gobierno de Formosa y la anterior gestión nacional, la empresa formoseña presta el servicio de transporte, mientras que la firma privada se encargó de las obras de ampliación necesarias para la conexión al Sistema Interconectado Nacional.

Sin embargo, el plan de transición energética de la provincia no se detiene en Ingeniero Juárez. De Vido adelantó que se busca avanzar con una nueva planta en Las Lomitas, la cual tendrá una capacidad aún mayor: de 22 megavatios.

La autoridad de REFSA subrayó que se continúa trabajando para atraer inversiones que permitan concretar otros parques solares en localidades estratégicas como Pirané, Laguna Blanca, Ibarreta, Formosa capital y Clorinda.







