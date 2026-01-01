Desde el SIPEC advierten sobre los riesgos de consumir alcohol al conducir

Autoridades sanitarias remarcaron que evitar el consumo de alcohol al conducir es fundamental para reducir el riesgo de siniestros viales.

Desde el Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) reiteraron la importancia de evitar el consumo de alcohol al momento de conducir, como una medida clave para prevenir siniestros viales y sus graves consecuencias.

El director del SIPEC, doctor Daniel Figueroa, señaló que la conducción bajo los efectos del alcohol es una de las principales causas de los accidentes de tránsito.

“El consumo de alcohol altera la capacidad de reacción, la concentración y la coordinación necesarias para manejar cualquier tipo de vehículo, aumentando de manera considerable el riesgo de sufrir o provocar un siniestro”, indicó.

Asimismo, explicó que el alcohol afecta directamente la función psicomotora y la percepción sensorial, comprometiendo la capacidad de advertir situaciones imprevistas, como la aparición repentina de otro vehículo, un peatón o un obstáculo en la vía pública.

“A mayor concentración de alcohol en sangre, mayor es el deterioro de las funciones necesarias para una conducción segura”, advirtió.

En ese sentido, Figueroa subrayó que muchos de estos hechos pueden evitarse con conductas responsables. “Conducir bajo los efectos del alcohol implica poner en riesgo la propia vida y la de terceros.

La prevención comienza con decisiones individuales que pueden evitar lesiones graves, secuelas irreversibles e incluso la muerte”, afirmó.

Finalmente, el titular del SIPEC hizo un llamado a la reflexión: “La responsabilidad empieza por uno mismo. No se trata de pensar que el riesgo es del otro, sino de asumir que evitar el consumo de alcohol al conducir es una decisión que protege a toda la comunidad”, concluyó.



