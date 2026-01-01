Apresaron a dos dealers y anularon dos centros de distribución de drogas

Secuestraron cocaína de máxima pureza, dinero y una balanza, entre otros elementos

Integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas El Colorado detuvieron a dos mujeres, secuestraron cocaína apta para más de mil dosis, una importante suma de dinero y teléfonos celulares, incluidos dos allanamientos en el barrio Vicentin de la mencionada localidad.

La intervención se concretó minutos antes de las 1:00 horas del miércoles último, cuando los efectivos antinarcóticos y de la comisaría desplegaban un operativo vehicular en la Ruta Provincial N° 3, acceso a la localidad.

Durante el control de las documentaciones de dos jóvenes de 20 y 26 años, constataron que una de ellas estaba involucrada en un expediente judicial por presunta venta de estupefacientes al menudeo.

En presencia de testigos, el personal policial femenino realizó el cacheo preventivo de seguridad y comprobó que ambas tenían en su poder varios envoltorios con cocaína de máxima pureza, celular y dinero.

Tanto los secuestros como las detenidas fueron trasladadas hasta la dependencia policial; mientras que el

Juez de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, analizó las pruebas reunidas y ordenó allanar los inmuebles de las mujeres, en el barrio Vicentin.

Ese mismo día, a las 11:45 horas, se realizaron los allanamientos con el apoyo de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Formosa (GEOPF) y se secuestraron teléfonos celulares, una balanza, cocaína y una importante suma de dinero.

Todos los secuestros y detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial, destacándose el trabajo articulado entre la Policía, la Justicia y la comunidad.