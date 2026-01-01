Docentes reclaman a Carlos Torrendell que "convoque urgente a Paritaria Nacional"

Los sindicatos docentes Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación Educadores Argentinos (CEA) se manifestaron una vez más sobre la necesidad de que se convoque formalmente a la paritaria docente a nivel nacional.

En ese marco, Sergio Romero, secretario general de la UDA y secretario de Políticas Educativas de la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a Fabián Felman, secretario general de la CEA, coincidieron en señalar que "el último aumento salarial fue resuelto de manera unilateral por el Gobierno nacional y fue fijado por decreto en un monto de $500.000, lo que ubica a la docencia en el terreno de la indigencia".

Asimismo, ambos dirigentes afirmaron que la Secretaría de Educación de la Nación, a cargo del profesor Carlos Torrendell, "debe convocar de manera urgente a la paritaria nacional, con voluntad de diálogo y con el objetivo de mejorar el salario docente". En ese sentido, subrayaron que "no puede mirar para otro lado frente a la situación que atraviesan sus propios colegas en las aulas'

Finalmente, los dirigentes expresaron su "rechazo a la reforma laboral" impulsada por el Poder Ejecutivo, al considerar que "la iniciativa vulnera derechos de los trabajadores y pretende limitar reclamos legítimos mediante la declaración de la educación como un servicio esencial"