Docentes reclaman a Carlos Torrendell que "convoque urgente a Paritaria Nacional"
Los sindicatos docentes Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación Educadores Argentinos (CEA) se manifestaron una vez más sobre la necesidad de que se convoque formalmente a la paritaria docente a nivel nacional.
En ese marco, Sergio Romero, secretario general de
la UDA y secretario de Políticas Educativas de la Confederación General del
Trabajo (CGT), junto a Fabián Felman, secretario general de la CEA,
coincidieron en señalar que "el último aumento salarial fue resuelto de
manera unilateral por el Gobierno nacional y fue fijado por decreto en un monto
de $500.000, lo que ubica a la docencia en el terreno de la indigencia".
Asimismo, ambos dirigentes afirmaron que la
Secretaría de Educación de la Nación, a cargo del profesor Carlos Torrendell,
"debe convocar de manera urgente a la paritaria nacional, con voluntad de
diálogo y con el objetivo de mejorar el salario docente". En ese sentido,
subrayaron que "no puede mirar para otro lado frente a la situación que
atraviesan sus propios colegas en las aulas'
Finalmente, los dirigentes
expresaron su "rechazo a la reforma laboral" impulsada por el Poder
Ejecutivo, al considerar que "la iniciativa vulnera derechos de los
trabajadores y pretende limitar reclamos legítimos mediante la declaración de
la educación como un servicio esencial"