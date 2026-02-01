Familias de Mojón de Fierro, Boca Riacho Pilagá y Colonia Dalmacia disfrutaron del Parque Acuático “17 de Octubre”

Más de 300 vecinos y vecinas de las localidades de Mojón de Fierro, Boca Riacho Pilagá y Colonia Dalmacia participaron de una propuesta recreativa en el Parque Acuático “17 de Octubre”, donde durante tres días consecutivos pudieron disfrutar de las instalaciones del complejo, compartiendo momentos de esparcimiento, integración y alegría en familia.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, que acompañó a las delegaciones, en el marco del trabajo territorial que se desarrolla desde el Espacio de Acompañamiento Comunitario, fortaleciendo los vínculos con las comunidades y promoviendo el acceso igualitario a espacios recreativos.

Durante las jornadas, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de las distintas atracciones del parque, pensado para el disfrute de todas las edades, reafirmando el derecho al descanso, la recreación y la vida comunitaria.

Al respecto, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, destacó que “estas acciones reflejan la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de acompañar a las familias, garantizando que puedan acceder a espacios de recreación de calidad en igualdad de condiciones, fortaleciendo la inclusión y el bienestar social”.

Asimismo, subrayó que “el Espacio de Acompañamiento Comunitario es una herramienta fundamental para escuchar, acompañar y construir junto a los vecinos una comunidad organizada, acercando políticas públicas que mejoran la calidad de vida de las familias”.

Estas propuestas se inscriben en una política integral que promueve la participación, la inclusión y el fortalecimiento del tejido social, reafirmando el compromiso del Estado provincial con las comunidades del interior y el desarrollo con justicia social.



