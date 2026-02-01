En una rápida intervención, la UEAR esclareció un caso de abigeato

• El imputado está identificado

Efectivos de la Sección Bartolomé de Las Casas de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) recuperaron una vaca sustraída de un establecimiento ganadero de la Colonia El Progreso, jurisdicción de Palo Santo.

El hecho fue denunciado en la mañana del sábado último, en la comisaría de la mencionada localidad por la sustracción de un vacuno de un establecimiento rural.

De inmediato, los policías fueron hasta el campo ganadero, realizaron la constatación e iniciaron una causa judicial por el delito de “Abigeato”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

Por el caso, integrantes de la Sección Bartolomé de Las Casas de la UEAR desplegaron una amplia labor rural, hasta que en la mañana del domingo último recuperaron el vacuno denunciado como sustraído.

La vaca se encontraba en zona de monte, a unos 80 metros de un camino vecinal, lugar donde se labraron las actuaciones procesales; mientras que el animal fue trasladado hasta la dependencia policial.

Según los testimonios y otras diligencias confeccionadas, se estableció la identidad del presunto autor del ilícito.

En la unidad operativa se conformó el expediente, en tanto que las tareas investigativas siguen para detener al autor y ponerlo a disposición de la Justicia provincial.



