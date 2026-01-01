En Ingeniero Juárez realizaron un relevamiento territorial ante la crecida del río Bermejo

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, encabezó un relevamiento territorial en zonas afectadas por la crecida del río Bermejo, en un trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Formosa.

La recorrida se inició en la localidad de Pozo del Hacha y se extendió hasta las familias afectadas por la crecida del arroyo Teuquito, permitiendo evaluar de manera directa el impacto de la situación y coordinar acciones de asistencia.

El recorrido se realizó junto a personal de la Policía, la concejal María Nacif, Diego Martearena, el cacique Germán Quintana, la docente Lídea Amado, el referente comunitario Marcelo Quintana y el equipo de trabajo municipal, con el objetivo de relevar la situación en territorio, dialogar con los pobladores afectados y coordinar acciones de asistencia.

Durante la jornada, se programó la entrega de más ayuda para las familias damnificadas y se escucharon de manera directa las necesidades de la comunidad, reafirmando el compromiso de un Estado presente que no solo se preocupa, sino que también asiste y acompaña a su pueblo en los momentos difíciles.

En ese marco, el intendente Rafael Nacif agradeció y destacó la inmediata atención brindada por el Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, remarcando la rápida respuesta del Gobierno provincial ante esta situación y el trabajo conjunto para dar respuestas concretas a las comunidades afectadas.

“Seguimos estando cerca de nuestra gente, recorriendo, escuchando y asistiendo, como lo hacemos siempre, con el acompañamiento permanente de nuestro Gobernador”, expresó el jefe comunal.