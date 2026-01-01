El Gobierno Nacional postergó actualizar la canasta del IPC por la suba de tarifas de los servicios públicos

Nuevas subas de los combustibles por incremento en los impuestos que en esta oportunidad rondó aproximadamente el 6%, impactando en el bolsillo de los consumidores y originando incrementos en productos y servicios por el aumento del transporte y logística-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que la suspensión del nuevo IPC que debía aplicar el INDEC derivó en la renuncia de Marco Lavagna y reveló la estrategia oficial de minimizar la medición de la inflación, desactualizar ingresos indexados y reforzar el ajuste sobre trabajadores y jubilados. Según un Informe del CEPA, mientras el INDEC informa una inflación acumulada del 249,5% desde la asunción de Javier Milei, “de aplicarse ponderadores actualizados elevarían ese registro al 288,2% con impacto directo sobre salarios, jubilaciones y pobreza, con lo cual al congelarse mejoras metodológicas se continúa sosteniendo un relato de desinflación que no resiste el contraste con la realidad que viven millones de consumidores y jubilados”. A partir de enero, el Indec comenzó a implementar una nueva fórmula para medir la suba de precios. El cambio sustancial, ahora frenado, consistió en la utilización de una nueva canasta de consumo surgida de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del 2017-2018 en reemplazo del relevamiento de 2004. En la nueva canasta, la ponderación asignada a “Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles” pasaba de 9,4 a 14,5 por ciento. A su vez, el sub rubro “Electricidad, gas y otros combustibles” aportaba 5,9 puntos porcentuales, mientras que, en el esquema que se venía aplicando representa entre 2,54 y 3,74 puntos porcentuales según la región. Aumentos tarifarios previstos para este año: El gobierno informó que la tarifa de gas natural subirá un 16,86% en promedio a nivel nacional. En el caso de la electricidad, se autorizó a partir de febrero una suba del precio mayorista del 21% al 25%. En febrero el impacto de esa suba está concentrado fundamentalmente en el 40% de los usuarios que no perciben subsidios –los ex N1– con subas superiores al 10% en la factura final. Para el otro 60% que recibe subsidio –los ex N2 y la gran mayoría de los N3, las bonificaciones arrancan en enero, pero se van a ir reduciendo mes a mes. Por todas estas razones, la suba de tarifas va a terminar promediando este año un incremento mensual superior al de la inflación, aumento que con la nueva canasta de gastos iba a tener una ponderación mayor dentro del IPC. Por otra parte, se redujeron del 1,5% a 0,65% del PBI los subsidios energéticos entre 2023 y 2025, el compromiso oficial es llevar ese porcentaje a 0,5% este año y ese esfuerzo adicional de la población, es lo que se busca disimular manteniendo el viejo IPC.

Nueva suba de los combustibles: Con el aumento de los impuestos a los combustibles, los consumidores ajustan hábitos: comparan precios, aprovechan descuentos nocturnos y promociones con tarjetas. La entrada en vigencia de un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles líquidos volvió a sentirse en los surtidores y modificó el comportamiento de los consumidores. Desde febrero de 2026, cargar nafta o gasoil se transformó en una búsqueda constante de ofertas, precios más bajos y promociones bancarias. El ajuste comenzó el 1 de febrero y corresponde a la actualización trimestral de los impuestos internos. “Este aumento se aplica cada tres meses y se calcula según la inflación. En esta oportunidad fue aproximadamente del 6%”. El impacto en los surtidores no es uniforme. “YPF viene cambiando los precios de manera diaria. No impacta todo de una sola vez, sino con porcentajes menores. Prácticamente todas las noches hay modificaciones”, habiéndose incrementado el Diesel 500 en $48, pasando el litro a costar $1.788. En cambio, “las otras petroleras trasladan de forma más directa la suba de los impuestos internos”, de esta manera: * Shell ofrece sus productos estos precios, Super $1799, variación 1,47% ($26); V-Power $2099, variación 0,38% ($8); Formula Diesel $1846, variación 2,61% ($47); V-Power Diesel $2111, variación 5,71% ($114); Axion: Super $1756, variación 2,15% ($37); Quantum $2089, variación 0,00% ($0); Diesel $1869, variación 1,69% ($31); Quantum Diesel $2089, variación 0,97% ($20); Bandera Blanca: Gasoil $1887, variación 3,97% ($72); Premium $2099, variación 2,04% ($42); Euro Diesel $2061, variación 3,20% ($64). Los incrementos se oficializaron mediante el Decreto 74/26 publicado en el BO, estableciéndose que las subas se aplicarán de forma parcial y escalonada, con el objetivo de mitigar el impacto inmediato en los consumidores, aunque el aumento de los combustibles ya se refleja en el precio final que pagan automovilistas y transportistas, originándose nuevos incrementos en productos de la canasta básica alimentaria y servicios esenciales.



