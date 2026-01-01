Continúa el dictado del cursillo introductorio de dos carreras del Instituto Politécnico Formosa

Desde mediados de enero que en el Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” se están dictando los cursillos introductorios de las Tecnicaturas Superiores en Mecatrónica y Desarrollo de Software Multiplataforma, los cuales finalizarán el 13 de febrero.

En el caso puntual de Mecatrónica, tendrán, desde esta semana y la siguiente, clases presenciales en las instalaciones de la EPET N° 1. Esto en el caso de los que residen en la ciudad capital. El director del IPF, el doctor Horacio Gorostegui, confirmó esta información a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Además, informó que, “en el caso de Desarrollo de Software Multiplataforma, son más de 550 los preinscriptos que están participando activamente en las clases vía online y, en el caso de Mecatrónica, superior a los 250 estudiantes”.

Y resaltó que “el ciclo lectivo 2025 finalizó con 320 estudiantes de los cuales 95 egresaron”, en tanto que para este año, según las proyecciones, indicó que llegarían a los “410 estudiantes”.

Esto denota que “estamos teniendo un crecimiento en la matrícula”, esto es, “en la cantidad de ingresos al Instituto año a año”, por lo que ello exige, acentuó, “contar con una logística que implica seguir garantizando el servicio de transporte y el alimenticio, además del acompañamiento psicológico y psicopedagógico, legal”.

Es decir que se trata de “un desafío enorme” para “nuestras instalaciones que están en óptimas condiciones”, puesto que “contamos con todos los espacios para brindar un servicio educativo de excelencia, y con nuestros laboratorios que están altamente equipados”, puso en relieve.

Química Industrial y Telecomunicaciones

Por otro lado, siguiendo detallando Gorostegui que las carreras de Química Industrial y Telecomunicaciones todavía continúan con el período de las prescripciones, y recordó que ambas “iniciarán el curso introductorio en el mes de abril”.

En ese punto, anticipó, además, que las clases serán online para los estudiantes, fundamentalmente, del interior de la provincia, en tanto que los de la ciudad capital tendrán la opción de cursarlo de manera presencial en la sede del Instituto Pedagógico Provincial (IPP) “Justicia Social”, en el barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco.

Por ese motivo, “ya iniciaron las tratativas con el IPP para que cedan gentilmente sus instalaciones, como ya lo hicieron en el 2024 y 2025”, resaltando finalmente que “más del 60% de los estudiantes que cursaron allí lograron ingresar al Instituto”.



