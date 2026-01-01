Ultimas Noticias

Detuvieron al conductor que se dio a la fuga tras atropellar a los ocupantes de una moto


También secuestraron el automóvil Chevrolet Prisma 

Integrantes de la Comisaría Seccional Segunda aprehendieron a un hombre, de 41 años, quien habría colisionado a las dos personas que circulaban en una motocicleta Honda Wave en la intersección de las calles Fotheringham y Julio A. Roca, en pleno barrio Don Bosco, de esta ciudad.       

El hecho ocurrió el martes último, alrededor de las 11:35 horas, y las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en que un auto atropelló a un hombre de 70 años y una mujer de 55 que se trasladaban en moto. 

También quedó registrado que los ocupantes del rodado de menor porte cayeron al piso, sufrieron lesiones y no fueron socorridos por el automovilista. 

Luego, un hombre se presentó en la dependencia policial de manera espontánea al mando del vehículo involucrado en el siniestro vial.

A todo esto, personal de la  Policía Científica realizó las pericias al auto, que quedó secuestrado a disposición de la Justicia provincial. 