Amenazaron de muerte a vecinos y terminaron presos

La inmediata actuación policial puso fin a las molestias ocasionadas por inadaptados

Integrantes de la Comisaría Seccional Novena detuvieron a dos hombres y una mujer por proferir insultos y violentas amenazas a vecinos del barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad.

El hecho se registró en la madrugada del miércoles último y de inmediato los policías fueron hasta la manzana 70 y recibieron la denuncia de una de las víctimas.

Ante la situación, en forma rápida el personal femenino aprehendió a la inadaptada, sumado a la detención de otros dos sujetos, todos mayores de edad, que fueron trasladados hasta la dependencia policial.

En el lugar se labraron las actuaciones procesales; mientras que los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



