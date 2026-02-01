Desde la Dirección de Tránsito se informan modificaciones del SEM

Los usuarios deberán actualizar sus datos durante marzo. El nuevo sistema reemplaza la registración por patente y pasará a funcionar con número de teléfono celular.

La Dirección de Tránsito informó que, tras una reunión con el Centro Superior para el Procesamiento de la Información (CESPI), organismo dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, se implementará un cambio en la aplicación del estacionamiento medido.

“Hace pocos días tuvimos una reunión con el CESPI, que es la empresa que nos otorga el sistema de estacionamiento medido de la Universidad de La Plata, donde nos informan que hay un cambio importante con respecto a la aplicación. Antes los usuarios hacían la registración mediante la patente del vehículo y uno tenía que ingresar la patente para poder activarlo”, explicó.

“La principal modificación es que el registro dejará de realizarse mediante la patente del vehículo y pasará a gestionarse a través de un número de teléfono celular (sin 0 ni 15). Por ese motivo, los usuarios deberán acercarse a la oficina del SEM para efectuar la actualización, ya que el sistema anterior quedará en desuso”, aclaró Ortiz.

Desde la dirección indicaron que el plazo para realizar el cambio se extenderá durante todo el mes de marzo. “Queremos darle a quienes utilizan este sistema un tiempo prudencial para que pueda acercarse y hacer la modificación sin inconvenientes”, cerró Ortiz.

Mientras el sistema anterior continúe activo, los usuarios podrán seguir operando con normalidad. Sin embargo, una vez que la mayoría haya completado la actualización, el esquema viejo será dado de baja definitivamente.

La atención se realiza en la oficina del SEM, en la Dirección de Tránsito (ingreso por Pringles), de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 20, y los sábados de 8 a 13.



