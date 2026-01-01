Con gran éxito, finalizó el quinto módulo de las Colonias de Vacaciones

Finalizó este viernes el quinto módulo de las colonias de vacaciones organizadas por el Gobierno provincial en el Paraíso de los Niños y el Parque Acuático “17 de Octubre”.

Al Paraíso concurrieron niños de los barrios La Colonia, Quebrachito, Liborsi, Nueva Formosa, Simón Bolívar, Antenor Gauna, 8 de Marzo y Monteagudo, en tanto al parque lo hicieron los barrios Urbanización España, Lisbel Rivira, San Antonio, además de niños que concurren en forma particular y delegaciones del interior provincial.

También concluyó este viernes la asistencia durante dos semanas de los niños y niñas que asisten a los talleres del Centro Comunitario Nueva Formosa quienes se sumaron a la colonia, en ambos lugares.

“Gracias al acompañamiento del Estado, pudieron llegar desde el barrio y ser parte de una propuesta pensada para que las infancias compartan, se diviertan y crezcan en espacios seguros e inclusivos. Hoy cerramos esta experiencia escuchando sus voces y reviviendo todo lo que dejó este verano” ponderó la ministra de la Comunidad Gloria Giménez.

Discapacidad

También se encontraba presente en el cierre de las colonias, el jefe del Departamento de Educación Especial Gustavo Miers quien señaló que esta posibilidad de disfrutar de un medio acuático no es solo en Capital, sino en distintos municipios de la provincia.

“La mayoría de los municipios tienen su parte recreativa y, sobre todo, una pileta o un parque acuático, como tienen muchas ciudades y localidades” enfatizó.

En forma particular sobre el sector, consideró que “las familias lograron autonomía, que puedan venir a un espacio así, tanto a la colonia como a pileta libre”.



