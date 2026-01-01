Zanin destacó el crecimiento industrial y valoró las herramientas de planificación productiva en Formosa

El presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanin, destacó el crecimiento sostenido del entramado productivo provincial, al señalar como “muy positivo” que Formosa haya alcanzado las 1036 empresas con actividad industrial activa, consolidando un proceso de expansión que refleja previsibilidad, planificación y acompañamiento permanente al sector privado.

En ese sentido, Zanin valoró el trabajo que viene realizando el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y sus áreas específicas, subrayando que el monitoreo permanente del sector PyME, mediante herramientas como el Registro de Industria Online, permite contar con información actualizada y precisa para diseñar políticas productivas más eficientes y competitivas, alineadas a las necesidades reales de las empresas formoseñas.

Asimismo, resaltó los avances en materia de simplificación administrativa y digitalización, destacando la certificación industrial online, que agiliza trámites, reduce la burocracia y fortalece la relación entre el Estado y el sector empresario, generando mejores condiciones para la inversión, el crecimiento y la formalización de la actividad industrial.

Finalmente, Zanin ponderó la implementación del Mapa Industrial de la Provincia como una herramienta estratégica que fortalece la planificación territorial y el desarrollo sustentable. “Estas acciones reflejan un Estado presente que planifica, acompaña y promueve el crecimiento del entramado productivo local, generando estabilidad, empleo y desarrollo económico para todos los formoseños”, concluyó.