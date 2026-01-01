El intendente Jofré entregó premios a felices ganadores del sorteo de contribuyentes cumplidores

En la mañana del viernes, el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré entregó premios a dos vecinos que resultaron ganadores del sorteo de contribuyentes cumplidores, que se llevó a cabo entre miles de vecinos contribuyentes que tenían sus impuestos municipales al día.

La ganadora del primer premio, una motocicleta eléctrica, con el casco, es la señora Daniela Estefanía Báez, mientras que el ganador del segundo fue el señor Eladio Oviedo, quien se llevó una bicicleta.

El intendente Jofré, agradeció “la toma de conciencia y compromiso por parte de los contribuyentes, ya que gracias a sus aportes la Municipalidad se sostiene y continúa realizando obras para la gente”.

“Estos premios son una manera más de devolver sus aportes y felicitarlos por tener al día los tributos municipales”, afirmó.

Por su parte, la directora de la Administración de Ingresos Municipales, aseguró en la ocasión, “esto es una muestra de agradecimiento a aquellos vecinos que cumplen con sus tributos municipales y que ayudan, de esta manera, a que todos podamos tener una mejor ciudad, también una comunidad más limpia, organizada, que tenga mejores servicios”, dijo.

Por último, la ganadora del primer premio, Daniela Báez, comentó “cada comienzo de año me pongo al día con los impuestos municipales, y esta vez fue grande mi sorpresa cuando reviso mi e-mail y encuentro un mensaje avisándome que fui la ganadora por tener todo al día. Me parece muy bueno por parte de la Municipalidad, porque es una forma de promover el pago de los tributos", finalizó Báez.







