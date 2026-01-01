Se vivió una tarde de juegos y desafíos con la llegada de “La hora feliz” al Parque Acuático de Las Lomitas

La iniciativa impulsada por la Secretaría de Deportes brindó 60 minutos de pura adrenalina, música y sorteos para cientos de niños y jóvenes de la zona.

El jueves 23, en el Parque Acuático de Las Lomitas “Miguel Ángel Negro Medina” se vivió una tarde de juegos recreativos y pileta libre, denominado “La hora feliz”, donde se congregaron cientos de niños y jóvenes no solo de la localidad, sino también de zonas aledañas.

Al respecto, Daniel Leguizamón, director de Recreación Comunitaria de la Secretaría de Deportes de Formosa, expresó que “todos los chicos se prendieron al desafío y disfrutamos de una tarde muy linda junto a todo el equipo de trabajo”.

En este sentido, comentó que la actividad denominada “La hora feliz” inició en Las Lomitas “pero vamos a estar en otras localidades también”, adelantó, al tiempo que resaltó que “hay 18 piletas habilitadas en la provincia de Formosa y en 11 localidades dan aquagym”.

Más allá de la recreación, Leguizamón indicó que en la jornada el equipo de guardavidas de la Secretaría, junto a efectivos policiales, realizó una actualización en primeros auxilios y maniobras de RCP. “Queremos garantizar que el personal esté capacitado para cualquier situación que pueda surgir dentro del natatorio”, enfatizó.

Al concluir, recordó que “es un servicio libre y gratuito” y subrayó que “en todas las localidades del interior tienen los mismos espacios de recreación con natatorios o parque acuático, recibiendo igual calidad de atención”, aseguró.

Por su parte, Gastón Figueredo, uno de los coordinadores del Parque Acuático de Las Lomitas, valoró la importancia de contar con un complejo así en la localidad, señalando que “hoy salir de vacaciones a otra provincia está carísimo, la situación económica nacional es difícil, pero gracias al Gobierno de Formosa tenemos este espacio donde los chicos pueden venir gratuitamente”.

Y al finalizar, remarcó que “contar con esa propuesta es algo tan hermoso y necesario para los jóvenes, porque acá pueden venir a disfrutar con la mayor seguridad y tranquilidad”.



