Con festejo especial, cerró el tercer módulo de la colonia de vacaciones del Paraíso de los Niños

En la mañana de este viernes 23 de enero, concluyó el tercer módulo de la colonia de vacaciones del Paraíso de los Niños con un festejo especial por el cumpleaños número 14 de Guadalupe Ojeda, una niña que concurre a este espacio recreativo desde los seis años.

El cierre, además, contó con la presencia de la diputada nacional Graciela Parola y los legisladores provinciales Agustín Samaniego y Hugo “Cacho” García, quienes se acercaron a las locaciones del complejo para compartir con los colonos, padres, tutores y dirigentes sociales.

Vale recordar que, durante esta semana, concurrieron a la colonia niños y niñas de los barrios Villa del Carmen, Sagrado Corazón, Laura Vicuña y Pompeya, por la mañana; y San Juan Bautista, Mariano Moreno, El Pucú y San Jorge, por la tarde.

Al respecto, directora del Parque Infantil Paraíso de los Niños, conversó con AGENFOR y dijo que esta jornada “cumplió años una colona muy especial” porque “es una niña que viene desde hace muchos años y ya somos como familia”.

Asimismo, aseveró que, en lo que va de la temporada, “se vio un incremento importante los que asisten en forma particular” y recordó que la metodología para asistir a la colonia es, por un lado, a través de la dirigencia barrial que se rige por un cronograma de semanas, con un colectivo a disposición que los busca por el punto de encuentro del barrio a los niños convocados.

Mientras que, la otra manera, es de forma particular, “donde cualquier papá, de cualquier barrio, se acerca con sus hijos y forma parte de esta colonia”.

“Este año se ha visto muchas familias que se han acercado tanto en forma particular como también la propuesta que se dio en esta temporada que estamos llevando adelante las escuelas de natación, donde muchos niños concurren”, indicó.

En ese marco, Robles puso en valor la función de los dirigentes barriales por el trabajo que implica, no sólo la convocatoria durante las semanas anteriores, sino la logística para trasladar a los niños y, sobre todo, “la confianza que tiene el vecino en ellos”.

“Porque acá ellos los cuidan todos los cuidamos, con suma responsabilidad, así que eso siempre resaltamos, pero me llega mucho al corazoncito y como mamá, porque vos entregás tu niño, tu tesoro más preciado y son bien cuidados”, expresó.

Agasajada

Por su parte, la cumpleañera Guadalupe, contó que es oriunda del barrio 28 de junio (ex Lote Rural 110) y que asiste a la colonia de vacaciones del Paraíso de los Niños desde los seis años acompañada por su madre y su hermana menor.

Luego de compartir un picnic con torta y la entonación del feliz cumpleaños, la niña deseó que “se cumplan todos mis sueños, pueda terminar mis estudios y esté bien de salud”.

En ese orden, Jenny Ojeda, madre de Guadalupe, señaló que “ella viene desde los seis años y desde esa edad que le gusta festejar su cumpleaños acá, no quiere nada en casa, sólo venir al complejo con los chicos y profesores”.

“Estamos muy agradecidas con todos acá en el Complejo Paraíso de los Niños, como con el Vicegobernador y con la gente que siempre nos apoya. Venimos a la mañana a la colonia y a la siesta a clases de natación, prácticamente toda la semana”, sostuvo.

Y añadió: “Nos encanta venir, mis nenas se divierten mucho y con los profes ya somos como una familia, ya que soy mamá sola con mis hijas; viendo que ellas están felices yo también lo soy”.

Próxima semana

El cuarto módulo de la colonia de vacaciones en el Complejo será del 26 al 30 de enero y convocará a niños y niñas de los barrios Juan Manuel de Rosas, Urunday, San Pedro, Palmar, 8 de marzo, 2 de abril y La Paz, por la mañana.

Mientras que por la tarde será el turno de los barrios Salvador Gurrieri (Lote 111), 12 de octubre y 28 de junio (Lote 110).







