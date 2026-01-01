Laformed mantiene su operatividad plena durante el verano

El gerente de Plantas del Laboratorio de Laformed, Ricardo Acosta, brindó detalles sobre el intenso ritmo de trabajo que mantiene la institución para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la provincia de Formosa durante el periodo de verano.

En este sentido, al dialogar con AGENFOR, destacó el nuevo protector solar FPS 30, lanzado en diciembre del 2025 por el laboratorio provincial y anticipó que el producto será un eje central en la Campaña Provincial de Prevención del Cáncer de Piel en Formosa.

Asimismo, indicó que, a partir de un trabajo en conjunto con dermatólogas, se distribuirán en efectores de salud y también en parques acuáticos, ya sean de capital o del interior, explicó.

Respecto a la fabricación de repelentes e insecticidas, Acosta subrayó que la producción es constante y no se limita a la temporada estival, afirmando que “no esperamos el verano para estoquearnos, se trabaja durante todo el año”.

Marcó que “los equipos del Ministerio de Desarrollo Humano pasan a diario a retirar las cantidades programadas de insecticida ambiental y larvicida biológico para la distribución casa por casa en todo el territorio provincial”, detalló, remarcando la importancia de mantener bajos los índices de casos positivos de dengue.

Además, comentó que el laboratorio continúa entregando medicamentos a la Unidad de Compras de Productos e Insumos Medicinales (UCPIM); también alrededor de 10 mil unidades de pastas dentales destinadas a los niños que asisten a las colonias de vacaciones en el Parque Acuático y en el Paraíso de los Niños.

En cuanto a la producción farmacológica, Acosta informó que “en diciembre entregamos 250.000 comprimidos de amlodipina para abastecer a los centros de salud”, y agregó que “a esto se le suma la entrega diaria de nutrición parenteral para bebés prematuros internados en terapia intensiva del Hospital de la Madre y el Niño, Alta Complejidad y centros privados; un producto vital que no se interrumpe nunca”, aseguró.

Finalmente, el Gerente enfatizó en la continuidad de los procesos durante enero, destacando que “la mitad del personal está de vacaciones y la otra mitad trabajando; es la forma en que nos organizamos para que el laboratorio siempre quede operativo los 365 días del año”.



