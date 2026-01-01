El HAC consolida su Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello con atención multidisciplinaria

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” consolida su posición como centro de referencia provincial mediante el Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello, que ofrece atención integral y especializada para patologías de esta región anatómica.

El servicio se distingue por integrar experiencia quirúrgica avanzada, diagnóstico preciso y acompañamiento continuo durante el proceso de tratamiento. El enfoque combina la especialización en patologías localizadas con una visión integral del paciente en su contexto clínico general.

El Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello aborda cirugía endocrina, tratamiento quirúrgico de tiroides y paratiroides en todas sus manifestaciones patológicas, también dermatología quirúrgica, manejo de tumores benignos y malignos de piel y cirugía reconstructiva, reconstrucción de defectos faciales por cirugías oncológicas o traumatismos.

Entre los procedimientos realizados recientemente se destacan traqueostomía compleja en colaboración con los Servicios de Neumonología y Otorrinolaringología, cirugía endocrina por patología tiroidea y paratiroidea, tratamiento de tumores laterales de cuello y abordaje de cáncer de piel avanzado en cabeza y cuello.

“El servicio ofrece cirugías de vanguardia, con el objetivo de proveer una atención completa, de excelencia y con la mayor seguridad en todos los aspectos, siempre comprometidos con cada paciente para que puedan tener una mejor calidad de vida”, expresó el doctor Facundo Vallejos.

Asimismo, destacó que este servicio reafirma el compromiso del Hospital de Alta Complejidad con la comunidad, garantizando atención médica de alta calidad y tecnología de vanguardia para el tratamiento de patologías complejas.

Cabe resaltar que los pacientes que requieran atención en este servicio deben ser derivados por un hospital perteneciente a la Red Provincial de Salud, y presentar la siguiente documentación requerida para el ingreso: ficha de derivación o carta de presentación (solo en caso de contar con obra social). Una vez finalizado el tratamiento, toda nueva consulta requerirá una nueva derivación.



