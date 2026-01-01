La Municipalidad continúa trabajando en sectores de la ciudad con la puesta a punto de calles y desagües pluviales
Máquinas comunales al mando de operarios, continuaron desarrollando el plan de acción diagramado para esta semana en distintos conglomerados de la ciudad, poniendo énfasis en el estado de calles y en el mantenimiento del drenaje urbano en zonas con canales a cielo abierto.
Efectivos de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, con cooperativas de trabajo, ejecutaron el perfilado, mejora y limpieza de las arterias principales en los barrios Eva Perón y 20 de Julio. Paralelamente, en el B° Virgen de Luján, operarios llevaron a cabo el cuenteo manual en canales del sector, a la vez que, en forma mecánica con carga directa, se hizo lo propio en el B° Don Joaquín.
En relación a lo anterior, más trabajos para el mantenimiento de desagües pluviales tuvieron lugar en el B°Namqom, allí con cuneteo con excavadora en canales principales del lugar, mientras que, en el B° Virgen del Rosario, otra cuadrilla accionó con el cambio de cruces de calle con tubos de hormigón, precisamente sobre José M. Uriburu casi Blas Parera.