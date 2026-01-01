Entrega de juguetes por Reyes Magos: “Estamos preparándonos para volver a vivir una jornada de mucha alegría”

El director de Educación Primaria, el profesor Juan Ignacio Meza, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre la tradicional entrega de juguetes que todos los años el Gobierno de Formosa realiza a los niños de Nivel Inicial y Primario de gestión pública y privada por la festividad de Reyes Magos.

“En primer lugar, esta acción ratifica, una vez más, lo que todos los 6 de enero se vive en Formosa: un acto puro de justicia social, porque en Formosa los únicos privilegiados son los niños”, acentuó Meza.

Agregó que “esta decisión política del gobernador Gildo Insfrán, que la cumple año tras año, genera auténticas sonrisas en los más pequeños” y además permite “compartir un momento de alegría entre las familias y la comunidad educativa”.

Valoró además “el trabajo” que se despliega para que esta acción se pueda llevar a cabo, marcando que “requiere compromiso, coordinación y preparación” de la militancia y el Ministerio de Cultura y Educación, que es el que brinda la cifra de estudiantes que recibirán el obsequio.

“La matrícula la obtenemos a través de la plataforma del SIGEF y a partir de ahí se desarrolla un arduo trabajo de logística que se realiza con los equipos técnicos, tanto de las Delegaciones Zonales y la Dirección de los Niveles, coordinado con los directores de las unidades educativas”, apuntó.

Recordó que “la distribución de los juguetes para las respectivas Delegaciones Zonales de la provincia ya se realizó días atrás”, por lo que de cara al próximo martes se avanzará en las tareas “para que las escuelas reciban a los chicos ese día” y se concrete la entrega de los obsequios.

“Estamos preparándonos para volver a vivir una jornada de mucha alegría”, cerró.



