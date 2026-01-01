El gobernador Insfrán saludó al pueblo formoseño por Año Nuevo

El gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, envió su saludo por el año nuevo a cada una de las personas que habitan el suelo formoseño.

“Recibimos este nuevo año con esperanza, unidos y fortalecidos para seguir construyendo día a día el futuro que soñamos, con el esfuerzo colectivo y la fe que nos caracteriza como pueblo”, expresó el mandatario.

Y deseó: “¡Por un año de paz, bienestar y nuevas realizaciones para nuestra comunidad!”



