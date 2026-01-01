El Intendente Jofré recibió a un grupo de niños por el "Día de Reyes Magos"

En el marco de los festejos por el Día de Reyes Magos, el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, recibió a un grupo de niños, acompañados por sus padres, con quienes vivió una jornada muy especial cargada de actividades didácticas y entrega de obsequios.

“Una ciudad pensada por niños y niñas es una ciudad que será para todos”, dijo Jofré y recalcó que el protagonismo infantil y juvenil es uno de los principales objetivos de las políticas públicas de diversas áreas del municipio capitalino.

"Recibir esta visita de niños para que conozcan el Palacio de Intendencia es un gusto, y valoramos esencialmente el trabajo de los padres que acompañan y enseñan el significado de estas costumbres religiosas", agregó.

Vale señalar que, el intendente reconoció en varias oportunidades que tiene un particular interés por las infancias y el entretenimiento de los pequeños, y por ello su gestión se ha destacado entre otras cosas por la creación y renovación de importantes plazas y centros recreativos barriales.







