Con nutrida concurrencia se habilitó la temporada 2026 de Parque Arenas

La ciudad ya cuenta desde este martes con un lugar para disfrutar de esta temporada estival, con la aperturadel balneario municipal “Parque Arenas”, que quedó nuevamente habilitado al público para aprovechar el verano, en un predio más amplio y con todas las comodidades que se requieren para pasar el día en familia.

Rodrigo Portocarrero, Subsecretario de Deportes, Cultura y Turismo de la comuna, precisó “hicimos la apertura de la temporada 2026 de “Parque Arenas”, y es el puntapié inicial de lo que será la agenda de verano para la ciudad, arrancando justo en Día de Reyes con los chicos de la colonia de vacaciones de la Municipalidad, y con vecinos que se acercaron por su cuenta”, dijo.“Tal como avisáramos anticipadamente, la playa estará habilitada de lunes a domingo, para entrar al agua de 9 a 20, y los que solo quieran disfrutar del lugar lo pueden hacer desde las 8, aprovechando las instalaciones y los servicios del lugar”, aseguró.

Seguidamente, el funcionario comunal citó algunos de los atractivos programados, “desde la Dirección de Deportes, concretamente, se están articulando diferentes actividades, pero específicamente los próximos 17 y 18 de este mes tendremos la 2ª Edición del Seven de Arena, organizada conjuntamente con la Unión de Rugby de Formosa, a lo que se sumarán otras disciplinas como hockey de arena, beach vóley, fútbol, canotaje, trail, y mountainbike, entre otras”, adelantó.

“El pensamiento del intendente Jofré es el de un espacio integrador para toda la familia – dijo por último –, teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto económico difícil, y esto es un predio para acceder de manera libre y gratuita cerca del centro de la ciudad, para aprovecharlo, disfrutarlo y cuidarlo entre todos”, dijo Portocarrero para concluir.











