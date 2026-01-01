Cuenta regresiva para los carnavales correntinos

Corrientes de prepara para vivir desde el 31 de enero hasta el 28 de febrero los festejos carnestolendos, principales atractivos estivales no sólo para la provincia, sino también para visitantes provenientes del NEA y turistas de distintas partes del país.

Las diez noches de desfiles serán el 31 de enero, 6, 7, 14, 15 (competencia provincial), 16, 20, 21 (competencia provincial), 27 y 28 de febrero. Además, los shows de comparsas serán el miércoles 4, domingo 8 y miércoles 11 de febrero, en el Anfiteatro Cocomarola. Por último, cabe recordar que el Duelo de Baterías se realizará el domingo 22 en el Parque Camba Cuá y la Elección de Embajadores será el jueves 26 de febrero.

Por otra parte, se iniciaron los trabajos de armado de tribunas accesorias y continúa el acondicionamiento del Corsodromo “Nolo Alías”. Estas obras marcan la cuenta regresiva definitiva para la edición 2026 de la Capital Nacional del Carnaval. Las tareas incluyen el montaje de palcos, tribunas y la adecuación del predio que recibirá a miles de personas que se darán cita cada noche.

Mientras el predio toma forma, las comparsas y agrupaciones musicales intensifican sus trabajos, puliendo los últimos detalles de vestuario, carrozas y coreografías para deslumbrar en la calzada.

Venta de entradas

Cabe destacar que los tickets on line se pueden adquirir a través del sitio oficial carnavalencorrientes.com. Ya están disponibles las 10 noches de desfile, habilitadas para la compra.

Para quienes quieran asegurar su lugar en la máxima fiesta de los correntinos, la organización informa que el próximo lunes 19 de enero iniciará la venta presencial de entradas en el Shopping Centenario (Av. Raúl Alfonsín 3525. Corrientes), de lunes a sábados de 13 a 21.