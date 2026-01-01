Con gran participación de niños y niñas, continúa desarrollándose la Colonia de Vacaciones Municipal

Un centenar de niños y niñas disfrutan de la Colonia de Vacaciones Municipal, organizada por la Dirección de Deportes, la cual continuará desarrollándose hasta el 15 de febrero con múltiples actividades recreativas y deportivas, tanto en las canchas del Complejo Deportivo Municipal “Los Iglú” como en la pileta del Club AME (Asociación Mutual de Empleados bancarios).

Al respecto, el responsable del área comunal, Guillermo Ovelar, precisó que la colonia se lleva a cabo los lunes y martes en el Complejo Deportivo Municipal “Los Iglú”, con actividades deportivas y recreativas; y los miércoles, jueves y viernes, en el Club AME se lleva adelante la Escuela de Natación, que incluye actividades recreativas.

“Alrededor de 100 niños y niñas disfrutan de manera diaria de estas entretenidas jornadas. El primer módulo concluye el 15 de enero; a partir de ahí iniciará el segundo módulo, hasta el 31 de enero; y el último tendrá lugar hasta el 15 de febrero. A medida que se vayan cerrando los módulos y haya cupos disponibles, iremos incorporando más chicos”, expresó el funcionario.

Los que quieran inscribirse a la Colonia de Vacaciones pueden acercarse al Complejo Deportivo “Los Iglú”, de lunes a viernes, de 18.30 a 21.30, o bien, a las oficinas de la Dirección de Deportes, ubicadas sobre la calle San Martín al 1000, en el Paseo de Compras, 1° piso, de 8 a 12 horas.

Para concluir, Ovelar invitó a los niños y niñas a que “se sumen a la Colonia de Vacaciones Municipal para que puedan divertirse con nosotros y disfrutar de las jornadas recreativas y deportivas que proponemos”.

Torneos en el Parque Arenas

Por otra parte, desde la Dirección de Deportes informaron también que, este sábado 17 y domingo 18, se llevarán a cabo torneos de verano en distintas disciplinas en el Parque Arenas.

En ambas jornadas, desde las 16 horas, habrá competencias de fútbol (libre), rugby playa (masculino y femenino, mayores y libres), beach vóley (mixto libre y hockey arena (libre, mamis y caballeros).



