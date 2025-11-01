Villalba advirtió que Nación les pide que hagan “cortes rotativos” pero “REFSA no les va a cortar la luz”

En diálogo con AGENFOR, el gerente de REFSA, ingeniero Benjamín Villalba, explicó los motivos del corte de energía eléctrica sorpresivo que vivió la ciudad de Formosa, por al menos 20 minutos, en la noche del pasado martes 2 de noviembre y advirtió que se trató de “un evento ocasional y transitorio”.

El mismo afectó a la zona del Centro de Distribución 3, por lo que la zona céntrica quedó a oscuras, pero no así barrios más alejados.

“A las 20: 30 horas, salió de servicio la estación transformadora del Centro de Distrubución 3 que está acá al lado de Aguas de Formosa y se normalizó a las 21:13 horas”, indicó.

Ante dicha situación, aseveró, todo el equipo de REFSA “fue a buscar el problema repentino” que ocurrió en la línea alimentador 307 que sale desde TRASNEA y recorre casi cuatro kilómetros.

“No es tan fácil verificar el problema de dónde estuvo, pero tenemos preparados nosotros los centros de distribución, si no se alimenta de un lado, se alimenta de otro. Entonces cargamos la carga sobre el alimentador 305, o sea, otra línea; sacamos de servicio esta línea que estaba en falla y metimos esta línea que está en servicio, o sea que el tiempo de maniobra es el tiempo esperable para este tipo de acontecimientos”, detalló.

Asimismo, Villalba confirmó que el problema se ocasionó en “un subterráneo en la salida de TRASNEA” es decir que “se pinchó o tenía problemas, se averió”, pero ya “se está solucionando”.

De esta manera, destacó que “rápidamente podemos dar solución a un problema que podía haber sido muy grande para todo lo que es el centro de la ciudad de Formosa” ya que “a los 20 minutos se normalizó el servicio”.

“Yo estuve presente en la maniobra, así que vi que el personal trabajó con eficiencia, con todos los elementos de protección y maniobra”, garantizó; y reiteró que “lo que pasó anoche fue un cable y es transitorio”.

Pero, advirtió, “nosotros trabajamos con elementos que están sometidos a la inclemencia del tiempo como transformadores, cables, aéreos, ramas de árboles” es decir, “toda la naturaleza tenemos que trabajar”.

“Siempre todos los comienzo de año van a haber problemas. La Nación ya dijo que la potencia no va a ser para todos. O sea, la cantidad de energía no va a haber para todas las provincias, sino que va a ser restringida”, señaló.

Y aseguró: “Ellos nos están pidiendo que hagamos cortes rotativos, así como pasó anoche. Un barrio afuera de servicio, otro barrio fuera de servicio, para bajar la carga. Nosotros estamos en contra de eso y no vamos a cortarle la luz a nadie. Así de sencillo: REFSA no le va a cortar la luz en ningún lugar de la provincia. Si se corta el servicio de energía es porque lo hace la Nación. Aunque están obligando a hacer cortes, no lo vamos a hacer, para que se entienda”.

En este marco, el responsable de la empresa afirmó que “vamos a seguir trabajando como venimos haciendo” a pesar de las decisiones políticas del Gobierno nacional que pone a todas las provincias “en la misma situación” porque “todos se prenden por la misma línea de 500 mil voltios, que es del interconectado nacional y tiene problemas”.

“Nosotros no vamos a cortar la energía, si se corta es porque hay una disminución de la potencia asignada para cada región, que eso ya lo dijo la Secretaría de Energía. Normalmente es de 13 a 16 como ya está pasando o pasó años anteriores”, ratificó.

Torre 80

Por último, Villalba confirmó que también están tramitando la torre 80 de Guadalcazar – Clorinda para que “podamos mitigar un poco esto que nos piden sacar de servicio”.

“Porque si entra energía del Paraguay, a través de una estructura que está totalmente verificado y puede funcionar, lo que necesitamos es que Nación autorice el paso de energía a través del cruce internacional para abastecer, no a Formosa, al sistema interconectado”, esbozó.

Y cerró: “Ellos dicen que nos van a abastecer a nosotros, pero no, eso entra al sistema y abastece”.



