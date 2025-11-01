Vecinos participaron del primer taller navideño en el Centro Cívico N.º 2

Con una importante participación de vecinos y vecinas, se realizó con éxito el Primer Taller de Corona Navideña en Tela en el Centro Cívico N.º 2 del barrio 2 de abril, en el marco de un ciclo de talleres organizados por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Formosa.

Al respecto, la creatividad fue protagonista durante la jornada, donde los asistentes compartieron ideas, aprendieron nuevas técnicas y elaboraron coronas navideñas artesanales, en un espacio que combinó aprendizaje, dedicación y espíritu comunitario.

Por ello, desde la organización destacaron el entusiasmo de los participantes, quienes pusieron “sus manos en acción” para dar inicio a una Navidad hecha por los propios vecinos.

Este encuentro formó parte de una serie de tres talleres navideños programados para diciembre. El segundo se realizará el 17 del corriente mes, y estará dedicado a la confección de pan dulce artesanal, mientras que el tercero y último será un taller de armado de arbolitos navideños, con fecha a confirmar.

Para concluir, las autoridades invitan a la ciudadanía a sumarse a las próximas propuestas, que buscan seguir fortaleciendo la creatividad y el trabajo en conjunto de las personas.



