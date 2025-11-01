Comenzaron las pruebas de idoneidad para la habilitación y renovación de licencias anuales de guardavidas

En la mañana de este martes dieron inicio, en las instalaciones del Centro Recreativo y Cultural Club Don Bosco, los exámenes de idoneidad para la habilitación y renovación anual de la licencia a los guardavidas que desempeñan sus tareas en piletas y natatorios de la ciudad.

Desde la Dirección de Deportes de la comuna capitalina, área encargada de coordinar esta actividad, precisaron que alrededor de 40 aspirantes y guardavidas están participando de estas pruebas, las cuales corresponden al primer llamado.

“El lunes comenzamos con las acreditaciones de todos los que se inscribieron, pero por cuestiones climáticas no se pudo ingresar a la pileta. Este martes sí ya se dio inicio a las pruebas físicas, y una vez aprobada esta etapa se llevará a cabo el examen teórico”, precisó el director de Deportes, Guillermo Ovelar.

El funcionario especificó que “el examen incluye 100 metros de velocidad en el natatorio, 1000 metros de resistencia, examen subacuático con toma de objeto debajo del agua y 25 metros de nado, y el rescate de una víctima simulada de ahogamiento, con todo el procedimiento de RCP y traslado, entre otras cosas”.

Del mismo modo, Ovelar indicó que el segundo llamado tendrá lugar entre el 15 y el 19 de diciembre, también en el Centro Recreativo y Cultural Club Don Bosco, desde las 6 hasta las 9 horas. Para informes y entrega de documentaciones, los interesados deberán concurrir a las oficinas que la Dirección de Deportes posee sobre la calle San Martín, entre Hipólito Yrigoyen y Brandsen -Paseo de Compras, 1º piso), de 8 a 13 y de 18 a 21 horas.

Cabe destacar que este certificado que entrega cada año la Municipalidad habilita a los guardavidas a trabajar en cualquier pileta o natatorio dentro del ejido urbano durante un año, de modo que todos ellos tienen un gran abanico de posibilidades de trabajo, como por ejemplo en piletas de clubes o en eventos que realiza el Municipio a la vera del río Paraguay.



