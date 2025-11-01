La ministra Claudia María Fernández será presidenta del STJ durante el periodo judicial 2026

La ministra Claudia María Fernández fue elegida presidenta del Superior Tribunal de Justicia para el periodo 2026.

La nominación se produjo esta mañana durante la reunión de Acuerdo que realizó la Corte Provincial, cumpliendo así con al mandato del artículo 28 de la Ley Orgánica Judicial que determina que en el mes de diciembre de cada año el STJ debe designar al presidente del próximo ejercicio judicial.

Iniciada la reunión y luego de un intercambio de opiniones entre los ministros y la ministra, se acordó designar presidente del STJ para el próximo año judicial a la doctora Claudia María Fernández.

Además de elegir a la titular de la Corte Provincial para ejercicio judicial 2026, también quedó plasmado en el Acuerdo 3266 (punto octavo) el orden de subrogación para el próximo año, el cual quedó conformado de la siguiente manera: Marcos Bruno Quinteros, Guillermo Horacio Alucín y Ariel Gustavo Coll.

Todo lo resuelto fue comunicado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia, el Tribunal de Cuentas, al Consejo de la Magistratura y a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La designación de una mujer como presidente del STJ para el próximo año adquiere enorme importancia porque constituye el reconocimiento de sus pares a las aptitudes y condiciones para ejercer tan importante función como máxima autoridad en la estructura judicial; pero además con esta nominación la Corte Provincial está garantizando la aplicación de criterios de paridad de género en las nominaciones, promoviendo una mayor diversidad de género en sectores de preponderancia de toma de decisiones judiciales.

Al mismo tiempo, el STJ plasma con hechos concretos la declamada igualdad de oportunidades dentro del Estado, constituyéndose la doctora Fernández en la segunda mujer en integrar y ser designada presidente del Superior Tribunal de Justicia de Formosa.



