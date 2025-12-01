Un motociclista perdió la vida al chocar contra un poste del alumbrado público en en avenida Alicia Moreau de Justo y calle O’Higgins

Un hombre de 31 años falleció en un trágico siniestro vial tras perder el control de su motocicleta y colisionar contra un poste del alumbrado público en el barrio San Isidro Labrador de la ciudad de Formosa.

El hecho se registró alrededor de las 10:30 horas de este domingo sobre la avenida Alicia Moreau de Justo y la intersección con la calle O’Higgins.

Tras un llamado a la línea de emergencias 911, efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini, Zona 3 del Comando Radioeléctrico Policial y de Policía Científica acudieron al lugar del accidente.

Allí hallaron el cuerpo del joven tendido sobre la cinta asfáltica, donde el personal médico del SIPEC confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Además, llegaron al sitio personal de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, que direccionaron el tránsito resguardando el lugar del siniestro.

Se realizaron las actuaciones procesales con el perito y fotógrafo, estableciendo que el motociclista circulaba en sentido Norte-Sur por avenida Alicia Moreau de Justo y al llegar a la intersección con la calle O’Higgins, por cuestiones que son materia de investigación, perdió el dominio efectivo del rodado, impactando contra la columna del alumbrado público donde se produjo su deceso.

La víctima fue identificada como Armando Mancilla, de 31 años, quien conducía una motocicleta Zanella de 150 cilindradas.

El juez de Instrucción y Correccional N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial y fiscal de turno tomaron intervención en el caso y se ordenó el traslado del cuerpo por parte del Cuerpo de Bomberos hasta la morgue judicial del barrio San Antonio para realizar la autopsia correspondiente y posterior entrega a familiares para las exequias, dándose inicio en consecuencia a un expediente judicial con intervención de la Justicia provincial.







