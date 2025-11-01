Bomberos extinguieron el incendio de un auto en el barrio 28 de Junio
Integrantes del Cuartel Central de Bomberos comprobaron que el incendio de un automóvil Renault Logan se produjo de manera intencional.
El hecho se registró este lunes, alrededor de las 01:25 horas, cuando los bomberos acudieron a la manzana 62 del barrio 28 de Junio y constataron que el vehículo estaba envuelto en llamas.
Luego del trabajo para extinguir el fuego, se constató durante la verificación que el caso se produjo de manera intencional y se entrevistó al propietario.
Integrantes de la Comisaría Seccional Novena se hicieron cargo de las actuaciones del caso e investigan los pormenores del siniestro.