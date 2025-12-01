El Gobierno provincial proyecta un calendario ampliado de remates ganaderos para 2026

El subsecretario de Producción Sustentable del Ministerio de la Producción y Ambiente, el ingeniero Nazareno García Labarthe, adelantó que la provincia ya trabaja en la planificación de un calendario tentativo de remates ganaderos para 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad a los productores y fortalecer las herramientas comerciales del sector.

Luego de los últimos remates realizados en Laguna Blanca, Puerto Irigoyen y Las Lomitas, el funcionario explicó, según recabó la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), que mantuvieron reuniones con asociaciones de productores y con el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, donde comenzaron a definir fechas y sedes para el próximo año.

“Es importante que el productor tenga la certeza de cuándo será cada remate. Así puede administrar mejor su hacienda, vender solo lo necesario al intermediario para cubrir gastos inmediatos, y llevar el grueso al remate, donde obtiene mejores precios”, destacó.

García Labarthe informó que con estos tres remates se dio por cerrado el ciclo 2025, un año en el que se realizaron siete ferias ganaderas en distintos puntos de la provincia. Indicó que la meta para el 2026 es alcanzar al menos diez remates, e incluso más, “si las condiciones lo permiten”.

Según adelantó, la propuesta es comenzar en marzo. No obstante, aclaró que podrían realizarse acciones previas si las condiciones climáticas lo requieren.

“No descartamos alguna movida previa, sobre todo si el Bañado La Estrella complica el acceso a los productores de la zona. Podría ser una concentración de hacienda, tal vez no un remate formal, pero sí un trabajo coordinado con todos los organismos involucrados”, explicó.

Resumió que la planificación incluye la intención de llevar adelante prácticamente un remate por mes durante todo el año.

“La idea es comenzar en marzo y sostener este ritmo, si Dios lo permite”, afirmó García Labarthe.

El funcionario subrayó finalmente que el objetivo central es continuar fortaleciendo las cadenas productivas y acercar más oportunidades comerciales a los pequeños y medianos productores ganaderos de toda la provincia.



