Ultiman detalles para habilitar “Formosa Brilla 2025”

En diálogo con AGENFOR, el administrador del Instituto de Asistencia Social (IAS), Edgar Pérez, confirmó que están ultimando detalles para la habilitación de la tradicional ornamentación lumínica “Formosa Brilla” que se extiende desde el Paseo Costanero hacia la Avenida 25 de Mayo de la ciudad capital y, como en cada edición, se prevé su inauguración para el 8 de diciembre.

“Como propuesta conjunta del Gobierno y del pueblo de Formosa, para que en todos los Municipios de nuestra provincia y en particular en Capital, se habiliten todas aquellas ornamentaciones que hacen de los paseos un escenario que lo distinga del resto del país, que va generando el clima navideño: el pesebre hiperrealista que está al final de nuestra avenida Costanera, el árbol navideño y las luces”, sostuvo.

En ese marco, el funcionario aseveró que “está trabajando un grupo importantísimo de compañeros haciendo esta tarea”, como así también artesanos y artistas que están “restaurando la figura de este pesebre hiperrealista para dejarlo todo en condiciones para el día 8, que al final de la tarde, se estaría habilitando como siempre”.

Asimismo, Pérez confirmó la actuación del Coro Infanto Juvenil y la orquesta de ensamble de la Dirección de Cultura de la provincia, quienes colaborarán con este “clima navideño de esperanza que tanta falta hace al pueblo argentino”.

“Como siempre, Formosa tiene una costumbre y una raigambre religiosa muy profunda, así que se celebra todo lo que es el camino hacia la Navidad, con alegría, con música, villancicos, por lo que invitamos a participar de esta ceremonia”, señaló.

En ese marco, el coordinador de esta propuesta consideró que el Paseo Costanero “es de todos los formoseños” y destacó “la sorpresa de muchos que vienen por primera vez a Formosa a visitarnos y recorren nuestra Costanera que una de las más bonitas de todo el país”.

“También tiene esta característica particular, que se viste y se engalana con luces ornamentales, con aves que recrean aquellas que están en nuestro Bañado La Estrella, con una imagen religiosa como es la Última Cena, todas figuras que fueron construidas en su momento por el amigo Fernando Pugliese”, valoró.

Y resaltó que estas esculturas no sólo marcan “un hito”, sino que “merecen el trabajo, la restauración y el mantenimiento de artistas locales que han aprendido la técnica para poder hacerlo”.

“Sobre la 25 de Mayo se va a trabajar en las luces, en preparar este recorrido peatonal que es tan bonito y que desemboca en nuestra Costanera, completando todo un recorrido junto con la ornamentación de los edificios, el trabajo también de los comercios que es bueno destacar, que ilumina y ornamentan sus vidrieras, las casas”, añadió.

Por último, Pérez garantizó que “así se vive en Formosa la Navidad y espera la llegada de nuestro Niño Dios” y puso en valor la labor del Gobierno de Formosa, a través de Formosa Brilla, para todos los formoseños.



