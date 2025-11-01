Cada vez son más los vecinos que se suman a la donación de sangre en Palo Santo





El Hospital de Palo Santo continúa intensificando la promoción y concientización de la donación de sangre voluntaria, gratuita y segura, logrando resultados favorables que se reflejan en un aumento constante de donantes.

La doctora Sandra Rossoli, directora del nosocomio, destacó que eso se debe a las políticas sanitarias implementadas por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el Centro Provincial de Hemoterapia.

En ese marco, el lunes 1° de diciembre se llevaron a cabo procedimientos de extracción de plasma mediante aféresis, con la participación de cuatro vecinos de Palo Santo.

Además, la semana pasada tuvo lugar una nueva colecta de sangre que reunió a 20 donantes, un número significativo que reafirma el compromiso de la comunidad “dado que cada unidad de sangre puede multiplicarse entre tres y cuatro veces al dividirse en los hemocomponentes sanguíneos”, agregó la profesional.

Cabe mencionarse que, desde enero de 2024, por otra apropiada decisión del gobernador Gildo Insfrán, el Hospital de Palo Santo, junto a otros hospitales del interior, fue incorporado como una nueva Unidad de Donación del Centro Provincial de Hemoterapia “con todo el equipamiento necesario, de última generación, para llevar a cabo las extracciones y que nos posibilitan organizar las colectas”, remarcó.

“Desde el año pasado hasta ahora la adhesión de la comunidad en lo que respecta a la donación de sangre viene siendo notabley muy positiva”, sostuvo la profesional, subrayando la importancia de que esta actividad “se inició en un contexto pospandemia en el cual la gente era reticente a donar sangre”.

La funcionaria acentuó que, no obstante, gracias a las campañas de concientización del Gobierno provincial, la comunidad entiende la trascendencia que tiene ser donante, especialmente para aquellos que necesitan transfusiones sanguíneas para mejorar su salud o incluso salvar sus vidas. “La gente entiende y comprende cada vez más sobre los beneficios que tiene la decisión altruista de donar sangre”, insistió.

Asimismo, dio a conocer que, a partir de la puesta en funcionamiento de esa Unidad de Donación, el equipo del Centro de Hemoterapia ha realizado visitas mensuales para compartir sus conocimientos con los colegas locales y coordinar las colectas. “Y se registraron alrededor de 400 donaciones de sangre convencionales y aproximadamente 60 por el sistema de aféresis”.

El equipo de salud trabaja incansablemente para difundir el valor de la donación, utilizando redes sociales, medios de comunicación locales y a través de las actividades en terreno, donde además de brindar servicios de salud, promueve la donación de sangre. “Y lo mismo dentro del hospital, a través de banner, carteles, la entrega de folletos, charlas informativas en la sala de espera y el diálogo con los pacientes atendidos en los consultorios externos”, puntualizó.

Por último, la doctora Rossoli expuso que el objetivo “es que la donación de sangre se convierta en un hábito de toda nuestra comunidad” y alentó una vez más a los vecinos a sumarse como donantes regulares.



