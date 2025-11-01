Más de mil niños participan de la iniciativa “Mi Pan Dulce Navideño”

Como cada año, la asociación civil “Unidad, Esfuerzo y Trabajo” lleva a cabo la propuesta “Mi Pan Dulce Navideño”, destinada a niños y niñas de escuelas primarias y jardines de infantes que elaboran este alimento típico de las fiestas de fin de año.

Al respecto, Arminda Quiñones, integrante de dicha organización, explicó que el objetivo de este espacio es que los niños y las niñas aprendan a realizar los panes dulces y llevar a sus casas para compartir en familia.

“Ya venimos recorriendo la ciudad, hicimos barrio Divino Niño, en la EPEP N° 532, con más de 300 niños que cursan de primero a quinto grado”, detalló.

Además, participan los menores que asisten con sus mamás a los centros comunitarios de los distintos barrios.

“Quiero dar las gracias a la diputada Yanina Insfrán porque con el acompañamiento de ella, el apoyo incondicional, nosotros podemos elaborar esto, teniendo en cuenta que tiene muchos insumos, es mucho el gasto para realizarlo, así que le agradezco por acompañar la propuesta”, expresó Quiñones.



