Sobrevolaron las correderas del río Pilcomayo a los fines de monitorear y verificar el estado actual del ingreso de las aguas

El ingeniero Christian Peter, a cargo de la Jefatura Técnica de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), confirmó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que se efectuó un sobrevuelo este martes 2 por las correderas fluviales del río Pilcomayo y también del Bañado La Estrella, en el marco del monitoreo permanente que realiza la provincia de Formosa de todo el sistema hídrico.

El funcionario puntualizó que se arrancó, “concretamente, desde la pista de Ingeniero Juárez, en forma directa, hacia el Proyecto Pantalón. En primera instancia, se sobrevoló la zona, se verificó el estado actual del ingreso de agua tanto a nuestro canal Farías, como al canal Meyer, que va hacia el Paraguay”.

Y luego se continuó aguas abajo del sistema hídrico, “a través de los distintos tramos a lo largo de aproximadamente 190 kilómetros, finalizando el recorrido donde están actualmente las maquinarias de las empresas contratistas trabajando, que es a la altura de Guadalcazar”.

En esa localidad del Departamento Bermejo, indicó que “se verificó la tarea en terreno de la maquinaria vial en lo que son las correderas fluviales o la adecuación del escurrimiento superficial en la zona de transición entre el Bañado La Estrella y las corredoras”.

Y también, siguió detallando, “posteriormente se sobrevoló la zona de los terraplenes de mitigación en la zona, concretamente, de La Rinconada, jurisdicción de Los Chiriguanos, completando así el circuito para verificar el estado general del sistema” del lado sur.

Mientras que por el lado “del margen norte”, esto es, “en la zona de Río Muerto, La Esperanza, Alto Alegre, Bajo Hondo, que está un poco más aguas abajo”, confirmó que “también se está trabajando, inclusive en el sistema del terraplén sur de la Ruta Provincial N° 28”.

“Es un sistema integral muy amplio”, enfatizó en ese sentido Peter, y “hay varios frentes de trabajo que se están financiando con recursos provinciales”, marcando que son “obras de gran magnitud porque implican mucho movimiento de suelo, tanto de remoción de sedimentos como de construcción de terraplenes que están en plena ejecución”.

Entonces, sobrevolar esta zona permitió comprobar, según expuso, “que el agua está ingresando en su totalidad a nuestro territorio, hay un terraplén de cierre en el ingreso del canal Meyer”, donde del lado paraguayo, se “están realizando tareas de limpieza, remoción de sedimentos, si bien no observamos maquinarias en la zona, pero sí que se ha excavado una sección hidráulica como para restituir la sección previa a la sedimentación que ha sufrido”.

Por otro lado, se refirió a que “en nuestro sistema estamos en un período de aguas medias, donde se observó una buena circulación del agua y, en definitiva, se fueron verificando tanto la situación de las correderas como de toda la zona de desborde que se esperan se darán con los próximos picos de crecida”.

En efecto, en la zona de terraplenes de mitigación “está la maquinaria trabajando actualmente en las obras que se están ejecutando en este momento a la espera de la crecida 2025-2026”, que comenzaría, estimó, “a producirse a fines de diciembre en nuestro territorio”.

En ese punto, cabe resaltar que “el Bañado La Estrella cuenta con una carga hídrica importante dado que ha sido alimentado constantemente durante todo el ciclo”, indicó Peter, “y eso hace que también se tengan que acelerar los trabajos que se están realizando a los efectos de garantizar el escurrimiento y resguardar las poblaciones a través de los terraplenes de mitigación”.

El sobrevuelo por la zona, recalcó que tuvo “la intención de tener un panorama más amplio de todo el sistema”, a la vez poder “hacerlo en un tiempo más reducido”, pero que luego “se complementa con navegaciones que realizamos periódicamente por parte de los equipos de topografía de la DPV”.

Esto teniendo en cuenta que “con la navegación, por ejemplo, se estudia la profundidad del cauce y disposición topográfica”, explicó, además de “las mediciones terrestres. Es decir que el trabajo de monitoreo es permanente a los efectos de diseñar los proyectos para luego encarar las obras que en este momento están en plena ejecución”, puso en relieve.

Consultado sobre cuándo comenzaría la crecida, señaló: “Normalmente, a fines de diciembre ya comienzan los primeros picos o pulsos de crecida y posteriormente, los meses de enero, febrero y marzo del año hidrológico es donde, generalmente, se producen los grandes picos”.

En otro segmento de sus declaraciones, expuso que aparte de las obras que se están ejecutando, en paralelo se trabaja con distintos organismos del Gobierno provincial, “desde el Ministerio de la Producción y Ambiente, la Policía de la provincia de Formosa, la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP)”.

Esto a los efectos de “prepararnos, como todos los años, para la llegada de la crecida, y tener la coordinación necesaria” en lo que respecta a las acciones relacionadas a obras, pero también “en la concientización a los productores” a partir del “manejo de la producción de ellos” además de “la información a las comunidades” en esa situación.



